Экономист раскрыл страшные последствия отказа Европы от российского газа

Доктор экономических наук и директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что отказ Европы от российского газа приведет к росту смертности. Об этом сообщает News.ru.

По мнению эксперта, отказ от российского газа может стать причиной ряда негативных последствий, включая рост смертности. Зубец объяснил, что из-за холода обостряются хронические заболевания, что приводит к смертям.

«Например, британцы признают, что каждую зиму у них гибнут от холода десятки тысяч людей. Нет, они не замерзают до смерти: просто не имеют денег, чтобы поддерживать в квартирах и домах достаточную температуру. А когда в жилье +15 градусов, обостряются хронические заболевания, и человек гибнет», — заявил он.

Зубец добавил, что «дальше будет хуже».

Ранее газ в Европе подорожал до 903 долларов за тысячу кубометров.