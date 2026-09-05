Украина столкнулась с самой сложной ситуацией с бюджетом с 2022 года

Украина столкнулась с наиболее сложной ситуацией с бюджетом с 2022 года.

Об этом Euronews сказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.

«С 2022 года у нас не было подобной ситуации», — подчеркнул министр.

Марченко отметил, что Киеву, возможно, нужно будет сократить невоенные расходы.

Также глава Минфина республики сказал, что в 2027 году Украине потребуется около $50 млрд внешней финансовой помощи, при этом около $32,6 млрд из этой суммы пока не обеспечены конкретными обещаниями партнёров.

В конце августа сообщалось, что госдолг Украины с февраля 2022 года увеличился в 3,5 раза.

Ранее Владимир Зеленский заявил о дефиците $27 млрд в бюджете Минобороны Украины.