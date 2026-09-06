В Турции заявили о росте стоимости АЭС «Аккую»

Из-за инфляции увеличилась стоимость АЭС «Аккую», стране придется потратить больше изначально заложенных $20 млрд. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Odatv.

Изначально на возведение станции планировали потратить 20 миллиардов долларов, но из-за роста цен эта сумма увеличилась.

По разным оценкам, фактические затраты выросли и составляют порядка 24–25 миллиардов долларов. Таким образом, проект подорожал на 4–5 миллиардов долларов по сравнению с первоначальным планом.

При этом, по словам министра энергетики Алпарслана Байрактара, турецкие промышленники освоили новые технологии, получили опыт подготовки кадров и начали выпускать продукцию по стандартам ядерной безопасности.

Сейчас на площадке АЭС продолжаются строительные работы. Первый реактор уже находится на этапе тестирования, а второй энергоблок готов на 60–70%.

Совместно с третьим и четвертым реакторами Турция планирует создать центр обработки данных (дата-центр), идут проектные работы.

Строительство АЭС «Аккую» ведет дочерняя компания «Росатома», о чем заключено соглашение между Россией и Турцией. Построенная станция сможет полностью обеспечить электроэнергией такой мегаполис как Стамбул.