Основательница BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт заявила, что жители Саксонии-Анхальта на прошедших 6 сентября земельных выборах выступили за изменения, к которым следует отнестись всерьез.

"Большинство жителей Саксонии-Анхальта желает перемен", - написала она в X, отметив, что ее партия будет обсуждать с победившей на выборах "Альтернативой для Германии" темы, по которым есть точки соприкосновения. "Саксония-Анхальт, прежде всего химический кластер "Лойна", нуждается в доступной по цене энергии. Необходимо открыть кран "Северного потока!" - призвала Вагенкнехт.

Кроме того, по ее мнению, "Саксонии-Анхальту следует выступить против поставок оружия и выделения миллиардных сумм Украине и сигнализировать о необходимости мира".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела и теоретически может быть запущена только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.