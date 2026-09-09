В Китае описали ключевую проблему «Силы Сибири-2»

Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина 31 августа в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не помогла добиться прогресса в переговорах по проекту «Сила Сибири-2». Об этом со ссылкой на свои источники пишет китайская South China Morning Post (SCMP).

Ключевой проблемой собеседники издания называют тот факт, что Пекину интересен газ по цене около 50 долларов за тысячу кубометров, то есть по субсидируемому для граждан России тарифу, или хотя бы по 120-130 долларов — это тариф для промышленных потребителей внутри страны.

Однако Москва хочет получать за тысячу кубометров 250-260 долларов, что сравнимо с тарифом первой «Силы Сибири» и заметно ниже, чем стоимость газа для Европы до начала конфликта на Украине. Достигнуть компромисса по этому вопросу стороны пока не могут, из-за чего обсуждение застопорилось.

На этом фоне глава Минэнерго России Сергей Цивилев без объяснения причин объявил, что потенциальный маршрут переименуют или уже переименовали в «Силу Байкала».

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что заявление связано с целью напомнить о проекте на внутреннюю аудиторию в тот момент, когда Китай находится в более сильной переговорной позиции. У Пекина нет особых причин спешить с одобрением проекта, поэтому он не комментирует ход обсуждения и готов подождать.

В начале сентября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и Китай продолжают диалог про проекту «Сила Байкала», указав, что стороны ищут компромиссы по условиям поставок, маршруту газопровода и стоимости топлива. Годом ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, не уточняя деталей, что стороны подписали юридически обязывающий меморандум на тему строительства маршрута.