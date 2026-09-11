«Медленная агония»: почему грандиозный план спасения экономики ЕС провалился

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что масштабная программа экономических реформ Евросоюза рискует остаться лишь на бумаге. По их мнению, реформы провалились из-за неспособности стран блока согласовать ключевые шаги.

Два года назад бывший глава Европейского Центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил 400-страничный доклад с комплексом мер по спасению конкурентоспособности ЕС. Он предупредил о риске «медленной агонии» региона из-за отставания от США и Китая, высоких цен на энергию и технологической зависимости. Однако на сегодняшний день реализовано менее 16 процентов из почти четырехсот его рекомендаций.

Доцент Финансового университета Араша Болаев отметил, что продвижение получают только те инициативы, которые не требуют одобрения всех участников союза. Эксперт указал, что многим государствам ЕС выгоднее покупать дешевую продукцию из Китая, чем инвестировать в дорогостоящее европейское производство.

Генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь подчеркнул, что единые решения тормозятся из-за разницы национальных интересов 27 стран. По его мнению, Евросоюзу легко даются простые шаги вроде сокращения отчетности, но фундаментальные реформы блокируются - к примеру, интеграция рынков капитала и снятие внутренних торговых барьеров.

Главной проблемой для ЕС остается разница в скорости принятия решений по сравнению с ключевыми мировыми конкурентами. По оценке Тюня, пока Европа годами согласовывает структурные изменения, технологический цикл успевает смениться несколько раз, что делает принятые меры запоздалыми.

Эксперты резюмируют, что без общего рынка капитала и единой финансовой политики доля ЕС в мировой экономике упадет, а сырьевая зависимость - вырастет. Если ключевые реформы снова отложат, цена решения проблемы конкурентоспособности к концу десятилетия станет неподъемной для Евросоюза.