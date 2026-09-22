Остатки на корсчетах банков в Банке России выросли до ₽6253,2 млрд

На начало операционного дня 22 сентября объем средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России по всей стране достиг ₽6253,2 млрд. Из этой суммы на Московский регион пришлось ₽6041,3 млрд.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Днем ранее показатели были заметно ниже. На начало предыдущего рабочего дня остатки на корсчетах по Российской Федерации находились на уровне ₽5894,4 млрд, при этом доля Московского региона составляла ₽5661,7 млрд.

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Одновременно зафиксировано незначительное снижение объемов на депозитных счетах. К 22 сентября остатки денежных средств банков на депозитах в Банке России сократились до ₽3983,81 млрд по сравнению с ₽3998,72631 млрд в предыдущий операционный день.

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