«Придется ходить пешком»: французы в шоке от цен на топливо

Во Франции цены на топливо достигли 90 евро за заправку. Видео с французской АЗС публикует «Раптли».

Автомобилисты жалуются на резкий рост стоимости топлива. По словам водителей, цены на заправке превышают средние по стране.

Дизель стоит 2,61 евро за литр, неэтилированный бензин АИ-95 — 2,34 евро, а премиальное топливо приближается к 2,70 евро. Полный бак обходится почти в 90 евро — около 9 тыс. рублей.

Автомобилисты признаются, что такие цифры вызывают шок. Многие уже смирились с ситуацией и всерьез обсуждают, что машину придется оставить в гараже и ходить на работу пешком.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен созвать экстренный саммит «семерки» на фоне роста в Европе цен на топливо. По словам французского лидера, «надо срочно что-то делать», ведь поставки нефтепродуктов из Саудовской Аравии практически прекращены.