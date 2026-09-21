Страна БРИКС заплатила миллиарды долларов за российскую рыбу

За восемь месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на более чем 3,05 миллиарда долларов. Эти данные Рыбного союза процитировало ТАСС.

В физическом выражении рост поставок оценили в 19 процентов, а в денежном — в 54 процента. Всего было поставлено 926 тысяч тонн.

Уточняется, что экспорт мороженого минтая без головы увеличился на 25 процентов в натуральном выражении и на 75 процентов — в денежном. Эти поставки принесли России 844 миллиона долларов. Кроме того, экспорт мороженого филе минтая вырос на 15 процентов в весе и на 35 процентов в деньгах. Было продано шесть тысяч тонн на 15 миллионов долларов.

Поставки мороженой трески потрошеной без головы увеличились на 25 процентов в физическом выражении и на 80 процентов — в стоимостном. За эту продукцию Китай заплатил 523 миллиона долларов. Кроме того, 790 миллионов России принес экспорт в Китай живых крабов. Для мороженных крабов этот показатель составил 99 миллионов.

С января по июнь 2026 года поставки российских крабов в Китай превысили 25 тысяч тонн. Экспортную выручку тогда оценили в 697 миллионов долларов.