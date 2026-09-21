Экономисты поспорили, что ждет банковскую систему России осенью

Максим Чирков в пресс-центре НСН позитивно оценил влияние огласки на «работу» черных кредиторов, а Гарегин Тосунян предрек сложную пору для банковской системы.

Просрочка будет расти, ставки — повышаться, а заемщики с несколькими кредитами — все чаще сталкиваться с проблемами возврата, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

«Есть все основания считать, что просрочка будет расти. Когда она растет, увеличивается и процентная ставка. Динамика роста может продолжаться. Сегодня у нас по России средний размер кредита — 216 тысяч рублей, по Москве — 373 тысячи рублей. Средний срок кредита — 2,5 года. Нет ничего удивительного в том, что, подходя к завершению сроков, будет перекредитование, отложенный спрос: заемщики, ожидавшие снижения ключевой ставки, будут подавать заявки на новые кредиты. Это сложная многомерная конструкция. К сожалению, многие заемщики имеют по два‑три кредита. Как раз у них и возникает больше всего проблем, связанных с возвратом. Пока нет никаких оснований думать, что ситуация будет улучшаться», – сказал собеседник НСН.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, в свою очередь, более позитивно оценил влияние огласки на «работу» черных кредиторов.

«Само обсуждение этой проблемы настраивает на положительный лад, потому что представители черного кредитования любят тишину, когда проблема замалчивается. Это стимулирует людей как бы незаметно работать. А само обсуждение этой проблемы повлияет на граждан, склонных к нарушению российского законодательства, в положительную сторону. Обсуждение этой проблемы должно привести к сокращению этого сектора», – добавил эксперт.

Ранее Чирков заявил в пресс-центре НСН, что высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования.