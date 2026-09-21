Минфин готовит новые налоговые правила из-за атак беспилотников
Минфин России совместно с представителями различных отраслей готовит изменения в налоговое законодательство, которые позволят учитывать расходы на защиту объектов от беспилотников и их восстановление после атак. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов на московском форуме.
Речь идет не о прямой компенсации затрат компаниям, а о возможности учитывать соответствующие расходы при налогообложении.
«Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов», — пояснил Сазанов.
По его словам, Минфин сейчас обсуждает с представителями отраслей, какие именно поправки потребуется внести в законодательство.
Замминистра отметил, что необходимость изменений уже очевидна. Подготовленные предложения ведомство рассчитывает представить осенью.
«Я думаю, что мы их осенью внесем», — добавил Сазанов.