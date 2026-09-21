Стоимость морской перевозки нефти резко выросла

Перевозка нефти из Хьюстона в Азию теперь удорожает каждый баррель примерно на $26, а весь груз — на $52 млн, передает Bloomberg.

Это около четверти текущей стоимости американской WTI. До войны между США и Ираном транспортные расходы занимали незначительную долю в цене сырья.

Супертанкеры на маршруте Персидский залив — Китай зарабатывают более $1,2 млн в день. Совокупная капитализация крупнейших танкерных компаний мира на этой неделе достигла рекордных $70 млрд. Высокие ставки распространяются и на другие направления.

Для трейдеров и НПЗ ситуация обратная: дорогая доставка снижает маржу переработки. Некоторые заводы готовы отказаться от дальних партий даже при высоком спросе на топливо.

Экспорт американской нефти в Азию уже сокращается — стоимость перевозки по этому направлению выросла втрое. Японский НПЗ недавно купил партию у ExxonMobil с Аляски: этот сорт плохо подходит местным заводам, но короткий маршрут сделал сделку выгоднее.

В Европе спрос на ближайшие поставки особенно высок. Фьючерсы Brent поднимались почти до $110 за баррель, а спотовый Dated Brent превысил $131. Саудовская Аравия не выделила европейским покупателям ни одной партии по долгосрочным контрактам на следующий месяц.

Дефицит супертанкеров заставил трейдеров переходить на суда меньшего размера. Азиатские НПЗ используют Aframax на 700 тыс. баррелей, а в атлантических портах бронируют два Suezmax вместо одного супертанкера. Доходы владельцев Suezmax превышают $300 тыс. в день — обычно такие ставки встречаются только на маршрутах в зоны конфликтов.

Ставки росли еще до войны, но конфликт США и Ирана усилил дефицит. Суда задерживаются в Ормузском проливе из-за перегрузки нефти у Омана, другие идут в обход Африки. Каждый дополнительный рейс сокращает число доступных танкеров.

Аналитики отмечают, что фрахт превратился из второстепенной статьи расходов в ключевой фактор ценообразования. Последствия ощущают все участники рынка, включая конечных покупателей.