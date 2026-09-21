Восстановить работу газопроводов «Северный поток» способна только партия «Альтернатива для Германии». Такое мнение в беседе с News.ru высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, большинство европейских политиков, напротив, выступают за разрыв отношений с Россией. Колташов отметил, что курс на прекращение торговли с Москвой только усиливается, несмотря на энергетический кризис в Германии и на Западе в целом.

Еврокомиссия говорит о необходимости разрыва, а Венгрия заявила об отказе от российской нефти к 2027 году. Эксперт назвал это стандартной линией, в том числе для Германии.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Крупалла заявлял, что партия поддерживает восстановление «Северных потоков» и отмену терминалов для приема сжиженного природного газа. По его мнению, Германии нужен доступный газ, а хорошие отношения с Россией следует сохранять и в будущем.