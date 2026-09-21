В России анонсировали новые изменения в налогах
Министерство финансов России вместе с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что изменения коснутся «широкого спектра отраслей», но не уточнил, каких именно. Поводом для них стала необходимость оборонных расходов и восстановления поврежденных объектов.
Каких-либо деталей предлагаемых изменений, которые ожидаются в ближайшие два месяца, чиновник не привел.
Ранее сообщалось, что за первую половину 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России доначислила бизнесу налогов, пеней и штрафов на сумму 18,3 миллиарда рублей.
В Госдуме призвали снизить налоги для мам с детьми до 7 лет
В начале сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в нижней палате парламента не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков. По предварительным итогам завершившихся выборов в Госдуму, партия «Единая Россия» укрепит свое большинство.