В России анонсировали новые изменения в налогах

Министерство финансов России вместе с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

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Он подчеркнул, что изменения коснутся «широкого спектра отраслей», но не уточнил, каких именно. Поводом для них стала необходимость оборонных расходов и восстановления поврежденных объектов.

Каких-либо деталей предлагаемых изменений, которые ожидаются в ближайшие два месяца, чиновник не привел.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России доначислила бизнесу налогов, пеней и штрафов на сумму 18,3 миллиарда рублей.

В Госдуме призвали снизить налоги для мам с детьми до 7 лет

В начале сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в нижней палате парламента не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков. По предварительным итогам завершившихся выборов в Госдуму, партия «Единая Россия» укрепит свое большинство.