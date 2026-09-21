Мировые поставки зерна под угрозой из-за блокады Черного моря

Россия и Украина обеспечивают больше четверти мировой торговли пшеницей, а Черное море для зернового рынка значит то же, что Ормузский пролив для нефтяного. С июля стороны усилили удары по портовой инфраструктуре, из-за чего экспорт резко просел, передает Bloomberg.

По оценке SovEcon, с июля по сентябрь две страны вместе вывезут лишь половину прошлогоднего объема пшеницы. Пшеница подорожала до трехлетнего максимума.

Египет, крупнейший покупатель, около месяца не получал зерно из Черного моря. Украина с трудом вывозит урожай по суше и рекам, хранилища заполняются.

Покупатели бросились искать альтернативы: Франция впервые за 18 лет отправила пшеницу в Судан, Ливия — через порт Руана, Турция и ОАЭ обратились к Прибалтике, Бангладеш — в Румынию и Аргентину. Австралия, где урожай еще не собран, тоже получает запросы. Но другие производители ограничены: в США засуха, в Европе — жара.

Россия перенаправляет зерно через Казахстан, Балтику, Каспий и Дальний Восток. Но через Черное море идет более 70% ее экспорта, и заменить этот маршрут полностью не выйдет. Восстановление инфраструктуры может занять годы.

Украина теряет около 90% экспортных возможностей: одесские порты под ударами. Свободные хранилища могут закончиться к ноябрю. Альтернативы через Румынию и Дунай перегружены, а соседние страны ЕС не спешат пропускать больше зерна.

В Египте цены на муку уже выросли, а субсидируемый хлеб дорожать не может. Турция пытается возродить зерновую сделку по образцу 2022 года. Аналитики Bloomberg Intelligence предупреждают, что рынок недооценивает риски, а сокращение посевов может ударить по урожаю 2027 года.