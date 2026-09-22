Эксперт допустила преодоление дефицита кадров в РФ с помощью роботизации

Внедрение роботов и искусственного интеллекта может стать одним из действенных способов для преодоления кадрового дефицита в некоторых сферах в России, в частности в технологических профессиях. Таким мнением с ТАСС поделилась карьерный консультант и HR-эксперт Анна Филина.

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Ранее СМИ сообщали, что китайская компания запустила первый в мире автоматический завод по производству человекоподобных роботов. Гуманоиды выполняют разгрузку и загрузку палет, а управление заводом происходит с помощью цифровой системы.

"На российском рынке труда сейчас сохраняется дефицит кадров именно в рабочих и технических профессиях: предприятиям не хватает сварщиков, слесарей, производственного персонала. Для России роботизация потенциально может стать не столько способом заменить людей, сколько способом закрыть этот дефицит", - сказала она.

Филина отметила, что в России уже достаточно активно развивается автоматизация производства и складской логистики. Тем не менее человекоподобные роботы - гуманоиды пока, скорее, находятся на стадии отдельных разработок и пилотных проектов.