ЕС столкнулся с рекордным ростом цен на дизель

В Евросоюзе одновременно дорожают электроэнергия, газ, бензин и дизель. Последний ускоряет рост и уже достиг рекордных значений, пишут «Известия».

К середине сентября цены на дизель в среднем по ЕС выросли на 38% к тому же периоду прошлого года, бензин — на 24%. В Бельгии с 22 сентября максимальная цена дизеля превысит 2,5 евро за литр, побив предыдущий рекорд. Еврокомиссия рассматривает потолок цен, налог на сверхприбыли и субсидии.

Экономика ЕС сильно зависит от дизеля: на нем работает более 90% коммерческих грузоперевозок, сельхозтехника, строительная и карьерная техника, резервные генераторы. Около 40% железных дорог не электрифицированы.

Собственные НПЗ Европы покрывают лишь 75% потребления. До 2022 года около половины импорта дизеля в ЕС закрывала Россия. После эмбарго поставки переориентировали на Ближний Восток и Индию, но с сентября 2025 года Россия запретила экспорт дизеля, а военная кампания против Ирана заблокировала заводы в Персидском заливе.

В итоге Европа теряет 800–900 тыс. баррелей дизеля в сутки — около 15% потребления. Разрыв между ценой нефти и готового дизеля достиг исторического максимума свыше $100. По словам экспертов, в четвертом квартале европейским правительствам, вероятно, придется вмешиваться в рынок. Рост стоимости топлива переложится в транспортные расходы и запустит новую волну инфляции, считают специалисты.