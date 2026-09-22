Россия сократила поставки меди в Евросоюз более чем втрое

В июле Россия более чем в три раза сократила поставки меди и изделий из нее в Евросоюз. При этом крупнейшим покупателем российской меди впервые за два с половиной года стала Германия.

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В июле Евросоюз импортировал из России меди и изделий из нее на 19,2 миллиона евро. Это в 3,1 раза меньше, чем месяцем ранее, и на 21% ниже показателя июля прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Июльский объем стал минимальным с апреля, когда поставки составляли 14,5 миллиона евро.

Тем не менее по итогам первых семи месяцев этого года экспорт российской меди в Евросоюз вырос на 8% и достиг 190,4 миллиона евро.

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Основной объем июльских поставок пришелся на рафинированную медь и необработанные медные сплавы (15,5 миллиона евро). Их было экспортировано в 3,7 раза меньше в месячном и на 26% в годовом выражении. Суммарно за январь-июль поставки этой категории выросли на 24% - до 189,9 миллиона евро.

Также в июле европейские страны закупили у России медные порошки и чешуйки (на 3,6 миллиона евро), медные трубы и трубки (на 67 тысяч евро), прутки и профили (на 2 тысячи евро) и прочие изделия из меди (на 34 тысячи евро).

Отмечается, что Германия стала крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года. До этого первую строчку в этом рейтинге занимали Нидерланды. Смена лидера произошла из-за того, что голландцы сократили закупки меди в России за месяц с 47,3 миллиона до 4,8 миллиона евро, в то время как немцы, наоборот, нарастили их почти до 13 миллионов евро.