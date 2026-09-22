Оценены планы ЕС потратить миллиарды на перевооружение

Евросоюз намерен мобилизовать около 800 млрд евро на оборону до 2030 года. Единого фонда нет: примерно 650 млрд должны обеспечить сами страны за счет роста военных бюджетов, еще 150 млрд Брюссель привлечет через механизм SAFE — займет на рынке и передаст государствам в виде кредитов, пишут «Известия».

Основная нагрузка ляжет на национальные бюджеты. Правительства могут повышать налоги, перераспределять расходы или наращивать долг. Кредиторами выступают банки, пенсионные и инвестиционные фонды, покупающие гособлигации. Возвращать долг и проценты предстоит будущим налогоплательщикам.

Главная борьба идет за то, кому достанутся заказы. Брюссель пытается оставить максимум средств внутри ЕС. Крупнейшие получатели — Rheinmetall, Thales, Dassault Aviation, Leonardo, Saab, Airbus, MBDA и KNDS. Портфель заказов Rheinmetall к середине 2026 года достиг 80,5 млрд евро, у Saab — 274,5 млрд шведских крон.

Отмечается, что европейские армии используют американскую технику, а производители зависят от зарубежных комплектующих. По программе SAFE не менее 65% стоимости компонентов должно приходиться на ЕС, страны Европейской экономической зоны или Украину.

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Европейская счетная палата в сентябре отметила, что выполнить план к 2030 году будет сложно из-за проблем с координацией и производственными мощностями. В 2025 году страны ЕС потратили на оборону 418 млрд евро, в 2026-м ожидается 454 млрд.