ИСИЭЗ ВШЭ: инновации в промышленности достигли 9,3 трлн руб
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил вклад инноваций промышленных предприятий в обеспечение технологического суверенитета России. Анализ базируется на данных статистики за 2022–2025 гг. по видам экономической деятельности.
Главные выводы:
- Одним из индикаторов технологического суверенитета является динамика объемов инновационных товаров, работ, услуг, которая отражает расширение производства продукции на основе технологических изменений. В 2025 г. объем такой продукции в промышленности составил 9,3 трлн руб. (в целом по экономике — 12,6 трлн руб.), показав не наблюдавшиеся ранее темпы прироста: +22,8% к уровню 2024 г. и +51,6% в сравнении с 2022 г. (в постоянных ценах). Положительная динамика характерна для подавляющего большинства отраслей.
- Тренд на ускорение инновационных процессов задают обрабатывающие отрасли: в производстве машин и оборудования, электрооборудования объем инновационной продукции за период 2022–2025 гг. вырос в 3,5 раза — до 715,1 и 411,5 млрд руб. соответственно; в авиастроении — в 2,8 раза (927,6 млрд руб.), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2 раза (892,2 млрд руб.); железнодорожных локомотивов и подвижного состава — в 1,8 раза (129,3 млрд руб.) и др. Среди отраслей легкой промышленности заметно выделяются производители одежды, увеличившие выпуск инновационной продукции более чем втрое.
- Технологическая независимость во многом строится на продукции высокого уровня новизны. За период 2022–2025 гг. объем вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям товаров (работ, услуг) вырос на 65% (в постоянных ценах) и достиг 5,7 трлн руб. В основном это заслуга организаций высоко- и среднетехнологичных отраслей: в производстве готовых металлических изделий ее выпуск составил 1,1 трлн руб. (рост в 4,1 раза по сравнению с 2022 г.), летательных и космических аппаратов — 750,8 млрд руб. (в 3,4 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий — 649,1 млрд руб. (в 2,2 раза), машин и оборудования — 526,2 млрд руб. (в 6,7 раза), автотранспортных средств — 393,4 млрд руб. (в 2,4 раза), электрооборудования — 361,4 млрд руб. (в 4,8 раза).
- Рост производства инновационной продукции сопровождается высокими объемами инвестиций в инновационную деятельность. Затраты на инновации в промышленном производстве достигли 2,2 трлн руб., что на 23,6% больше, чем в 2022 г. Во многом этому способствовало усиление государственной поддержки: объем средств федерального бюджета на инновационную деятельность составил 282,7 млрд руб.
- Перспективы развития инновационной деятельности складываются в пользу продуктовых инноваций, ускоряющих обновление выпускаемой продукции и создающих основу для достижения технологического суверенитета страны. Затраты на продуктовые инновации в промышленности превысили 1,4 трлн руб. (+55% к уровню 2022 г. в постоянных ценах). Максимальный рост — в производстве электрооборудования, химических веществ и продуктов, компьютеров, машин и оборудования.
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Резюме: Инновационная деятельность промышленного производства демонстрирует значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Очевидна ориентация предприятий на увеличение объемов инновационной продукции, особенно высокой степени новизны, которая обеспечивает обновление номенклатуры товаров и услуг на базе новых технологий. В период 2022–2025 г. этот тренд установился в промышленности в целом и — особенно — в таких значимых секторах, как машиностроение, включая транспортное, радиоэлектронику, производство электрического оборудования. Высокие темпы инновационного развития демонстрирует также легкая промышленность.