Курс покупки доллара в банках Москвы достиг недельного максимума

В период с 18 по 25 сентября средний курс покупки наличной американской валюты в кредитных организациях Москвы продемонстрировал рост. За неделю показатель увеличился на ₽0,58.

Максимальное значение стоимости приобретения доллара за прошедшие семь дней достигло отметки ₽85,495. При этом минимальный курс, зафиксированный в столичных банках за аналогичный период, составил ₽84,4727.

22 сентября стало известно, что курс продажи наличного доллара в московских банках опустился до минимума за неделю. Нижняя граница стоимости американской валюты зафиксирована на отметке ₽87,216, а максимальное значение составило ₽88,5009. В среднем показатель продажи в столице снизился на ₽0,85.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что средний оптовый курс покупки наличного доллара в кредитных организациях Москвы составил ₽85,85. По сравнению с показателями предыдущего дня стоимость покупки и продажи валюты снизилась на 15 копеек. При этом наиболее выгодные предложения по покупке находились в диапазоне от ₽86,1 до ₽86,2.