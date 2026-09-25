Легендарный инвестор назвал доллар летящим «ко всем чертям»
В настоящее время доллар летит ко всем чертям. Об этом заявил бывший глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на последнем собрании акционеров в качестве генерального директора. Об этом сообщило Yahoo Finance.
По словам легендарного инвестора, его пугает фискальная политика властей США, который на протяжении десятилетий тратят больше, чем получают, покрывая дефицит за счет заимствований и наращивая все больший долг. Баффет убежден, что это не может продолжаться бесконечно без последствий. Сложилась неустойчивая ситуация, которая в какой-то момент может выйти из-под контроля.
Легендарный 96-летний инвестор Баффет объявил об отставке
В публикации подчеркивается, что с тех пор, как Баффет сказал эти слова, ситуация только ухудшилась. Федеральное правительство накопило еще 1,97 триллиона долларов дефицита. Государственный долг превысил ошеломляющие 40 триллионов долларов.
В конце августа 2026 года, глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин предсказал США «расплату» за растущий государственный долг. По его словам, никто не может сказать, когда именно это случится. Но в какой-то момент люди перестанут покупать американский долг.