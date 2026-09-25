Легендарный инвестор назвал доллар летящим «ко всем чертям»

В настоящее время доллар летит ко всем чертям. Об этом заявил бывший глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на последнем собрании акционеров в качестве генерального директора. Об этом сообщило Yahoo Finance.

© Hammarby Studios/iStock.com

По словам легендарного инвестора, его пугает фискальная политика властей США, который на протяжении десятилетий тратят больше, чем получают, покрывая дефицит за счет заимствований и наращивая все больший долг. Баффет убежден, что это не может продолжаться бесконечно без последствий. Сложилась неустойчивая ситуация, которая в какой-то момент может выйти из-под контроля.

Легендарный 96-летний инвестор Баффет объявил об отставке

В публикации подчеркивается, что с тех пор, как Баффет сказал эти слова, ситуация только ухудшилась. Федеральное правительство накопило еще 1,97 триллиона долларов дефицита. Государственный долг превысил ошеломляющие 40 триллионов долларов.

В конце августа 2026 года, глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин предсказал США «расплату» за растущий государственный долг. По его словам, никто не может сказать, когда именно это случится. Но в какой-то момент люди перестанут покупать американский долг.