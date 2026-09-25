Стало известно, что может спасти Европу предстоящей зимой

Аномально теплая осень в Европе может компенсировать низкие запасы природного газа. Об этом сообщает profinance.ru со ссылкой на аналитиков BloombergNEF.

Текущая погода напоминает лето. По прогнозу до 7 октября, средние температуры в этот период составят 15,1 градуса Цельсия, что на 9% выше средних десятилетних значений. Теплая погода, вероятно, сохранится и в начале зимы. Температуры будут превышать норму примерно на 0,3 градуса.

В регионе начинается сезон отбора газа из хранилищ. Мягкие погодные условия должны компенсировать низкие запасы, которые сейчас находятся на уровне 70% — на 16,7 процентного пункта ниже среднего десятилетнего показателя.

При этом тепло может привести к сокращению ветрогенерации. В таком случае европейским странам придется больше полагаться на атомную, гидро- и геотермальную генерацию, резюмирует BloombergNEF.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 1 января 2027 года перестанет закупать российский сжиженный природный газ. Это решение уже окончательное и распространится на все страны союза, включая Испанию и Францию.