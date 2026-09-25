Одна европейская страна поделилась планом отказа от топлива

Правительство Германии представило дорожную карту по поэтапному отказу от ископаемого топлива. Документ опубликован федеральным министерством окружающей среды Германии (BMUKN).

В 2024 году почти 65 процентов энергопотребления Германии обеспечивало ископаемое топливо: 36 процентов — нефть, 24 процента — природный газ, четыре процента — уголь. Большая часть этих ресурсов импортировалась, а расходы на импорт достигли примерно 76 миллиардов евро. Страна планирует перейти к климатически нейтральной экономике к 2045 году.

Ключевое направление плана — развитие возобновляемой энергетики. В 2025 году ее доля составила около 55 процентов потребления электроэнергии, а к 2030 году власти страны намерены довести ее минимум до 80 процентов. В 2026 году планируется провести конкурсы на строительство около двух тысяч наземных ветровых установок общей мощностью 12 гигаватт.

Полный отказ от угольной генерации предусмотрен не позднее 2038 года, но рассматривается возможность перенести срок на 2035 год. Новые электростанции, получающие господдержку, должны быть готовы к работе на водороде и обеспечивать климатически нейтральную эксплуатацию не позже 2045 года.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Германии цены опустились до самого низкого уровня с середины лета. Они упали на 53 процента и составили 42,14 евро за мегаватт-час. Причиной такой динамики стали сильные ветры, которые обеспечили мощный всплеск генерации на ветровых электростанциях.