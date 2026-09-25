Дмитриев предрек Евросоюзу «худшую зиму» с 2022 года

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз ждет «худшая зима с 2022 года» из-за отказа от российской энергии. Об этом он написал в соцсети X, передает РИА Новости.

По словам Дмитриева, приближающийся сезон вновь обнажит «энергетическое самоубийство бюрократов ЕС». Так он прокомментировал ситуацию с ростом цен на топливо в Европе.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо.

Чиновник призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизеля в Европу и сообщил о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют рекорды. Его стоимость подскочила на 40%.