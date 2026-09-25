В США собрались ослабить контроль за банками

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, собирается повысить порог для объема активов, при достижении которого крупные американские банки подпадают под более строгий надзор. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters, отмечая, что ослабление контроля за кредитными организациями, которое коснется некоторых из них, даст возможность избежать дополнительных затрат на соблюдение регуляторных требований, касающихся ликвидности, капитала и других показателей.

Указанную планку, как ожидается, проиндексируют с учетом инфляции и темпов экономического роста. С предложением о ее повышении в том числе со 100 до 150 миллиардов долларов ФРС, как считает один из собеседников агентства, выступит уже в текущем году.

Отмечается, что действующие нормативы в этой сфере были установлены в 2019 году, а рост активов до 100 миллиардов обычно требует от фининститутов значительных вложений в персонал, отвечающий за соблюдение регуляторных требований, на что могут уходить десятки миллионов долларов ежегодно.

Ранее стало известно, что ведущие Соединенных Штатов на фоне иранского конфликта резко нарастили прибыли. Показатель Citigroup вырос во втором квартале на 45 процентов, до 5,8 миллиарда долларов, а у Goldman Sachs — на 78 процентов, до шести миллиардов.