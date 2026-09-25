Российский газ вернулся в Армению

Транспортировка природного газа из России в Армению, прерванная на время технических работ, восстановлена в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром Армения».

Подача топлива по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье была временно остановлена из-за комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на российском участке трубопровода. Как уточнили в компании, ограничения носили технический характер и не были связаны с перебоями в поставках.

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Ремонт начался 15 сентября. В «Газпроме» заранее заверяли, что армянские абоненты не останутся без газа: в период остановки снабжение населения республики обеспечивалось за счет внутренних резервов государства и закупок иранского газа. Теперь прокачка по трубопроводу возобновлена в полном объеме, и поставки идут в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что Евросоюз с 1 января 2027 года перестанет закупать российский сжиженный природный газ. Это решение уже окончательное и распространится на все страны союза, включая Испанию и Францию.