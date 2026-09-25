Стали известны условия для поставок газа из Азербайджана в Армению

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в разговоре с журналистами прокомментировал перспективы энергетического взаимодействия Армении и Азербайджана. По его словам, российская сторона с одобрением воспринимает восстановление сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

© Московский Комсомолец

Шевцов напомнил, что недавно официальные лица Армении и Азербайджана говорили о возможности прокачки азербайджанского газа в Армению. Он также обратил внимание, что после длительного перерыва из Азербайджана в Армению начали направлять дизельное топливо и бензин.

Говоря о газовых поставках, замсекретаря Совбеза отметил, что стороны не скрывают: на текущий момент реализовать их затруднительно. Для этого потребуется проложить новый газопровод.

По словам Шевцова, такие вложения оправданы лишь при наличии долгосрочных договоров и устойчивого спроса. Возобновление энергосотрудничества, считает он, может стать положительным сигналом для возвращения региона к мирной жизни.