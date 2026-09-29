В России дали прогноз по сбору ряда важных агрокультур

Сборы ключевых крупяных агрокультур в России по итогам 2026 года упадут в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков отраслевой компании «ПроЗерно».

Урожай гречихи ожидается на уровне 794 тыс. тонн. Для сравнения, сборы в 2025 году оценивались в 926 тысяч.

Урожай риса упадет примерно в полтора раза — с 1,235 млн до 833 тыс. тонн. Сборы проса просядут в 1,47 раза — с 352 тыс. до 240 тыс. тонн.

Одной из главных причин пессимистичного прогноза глава «ПроЗерно» Владимир Петриченко назвал высокое сокращение посевных площадей. Посевы гречихи заняли 708 тыс. гектаров против 751 тыс. в 2025 году, риса — 146 тыс. против 201 тыс. гектаров, а проса — 160 тыс. против 244 тыс. гектаров.

До этого глава Минсельхоза Оксана Лут на выставке достижений агропромышленного комплекса (АПК) «Всероссийский день поля» заявила, что АПК является гордостью России. По ее словам, АПК производит много продуктов питания, полностью обеспечивая продовольствием страну и поставляя продукцию в 160 стран мира. Лут подчеркнула, что российский АПК вносит вклад в мировую продовольственную безопасность.