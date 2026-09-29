В США раскрыли, как санкции «повлияли» на экспорт нефти из РФ

Российские компании, несмотря на санкции, за минувшую неделю получили рекордную с начала украинского конфликта выручку от экспорта нефти, пишет Bloomberg. По данным агентства, поставки выросли до максимума за последние шесть недель, а цены на российский энергоресурс поднялись почти до пика с 2022 года.

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Журналисты уточнили, что в период с 21 по 27 сентября Россия в среднем поставляла на международные рынки 3,99 млн баррелей нефти в сутки — максимум за полтора месяца. Стоимость вывезенного сырья, по оценке аналитиков, достигла $2,75 млрд.

Доходы выросли благодаря ценам на российскую нефть в диапазоне $110-120 за баррель на фоне чрезмерно дорогой нефти марки Brent, уточнили авторы статьи. Ранее сообщалось, что запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США составили, по состоянию на 18 сентября 2026 года, 284,6 млн баррелей, снизившись с 285,0 млн неделей ранее и 406,0 млн годом ранее. По данным Министерства энергетики США, за следующую неделю резерв упал еще больше — до 283,8 млн баррелей, самого низкого уровня с октября 1982 года. Специалисты отметили, что резкое снижение произошло на фоне мер, предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.