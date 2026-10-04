Названы риски изъятия замороженных активов РФ

Брюссель все же может пойти на изъятие замороженных суверенных активов России, рассказал в беседе с журналистами News.ru эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Накануне западные массмедиа опубликовали ряд материалов о том, что политики снова заговорили о конфискации средств России, замороженных в европейских и американских банках.

Корреспонденты попросили политолога прокомментировать эту инициативу, раскрыть риски ее реализации. Эксперт напомнил, что Бельгия уже выступала против изъятия резервов РФ из ее фондов и их передачи Украине, требовала, чтобы ответственность за возможные последствия взяли на себе все страны Евросоюза.

«Я допускаю, что в итоге бельгийцам и другим оппонентам могут выкрутить руки, чтобы такое решение принять, за него придется заплатить», — отметил Кортунов.

По его словам, это подорвет доверие к европейским финансовым институтам, вызовет отток капиталов из банков стран Евросоюза. Ранее сообщалось, что вопрос об изъятии российских активов время от времени поднимается в политическом пространстве Европы, обсуждается, затем снова откладывается. Это, по мнению аналитиков, обусловлено тем, что Европа не может бесконечно спонсировать Киев, деньги в который утекают, как в черную дыру: у стран ЕС большие бюджеты, но все же ограниченные. В связи с этим, политики выдвигают идеи об изыскании средств в других источниках, в частности, в банках.

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Через некоторое время к дискуссии подключаются финансовые эксперты, российские официальные лица, напоминают о рисках и последствиях, дискуссия затихает, чтобы снова вспыхнуть через некоторое время.