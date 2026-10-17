Цены на бензин опустятся после того, как завершится война с Ираном. При этом они будут ниже, чем до начала конфликта, убежден президент США Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС.

«Когда она [война] завершится, стоимость бензина упадет и будет ниже, чем до этого», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что ожидать завершения конфликта стоит в ближайшее время.

По данным американской автомобильной ассоциации на 17 октября, галлон бензина (3,78 литра) стоит 4,3 доллара (359,5 рубля). За два дня до начала конфликта, 26 февраля 2026 года, тот же объем топлива можно было приобрести за 2,98 доллара (249 рублей). В то же время галлон дизельного топлива стоит 6,52 доллара (545 рублей). Год назад его стоимость составляла примерно 4,11 доллара (343,5 рубля).

9 октября Трамп Владимиром Путиным по масштабным поставкам дизеля в США. По его словам, в ноябре Россия поставит еще 500 тысяч тонн и один миллион тонн «сразу после этого», что позволит снизить цены на дизельное топливо «для американцев и всего мира».