Дональд Трамп намерен посвятить 60 дней анализу влияния санкций против РФ и сопутствующих тарифов на глобальную и американскую экономику, сообщил Марко Рубио.

Американский дипломат пояснил, что сложность ситуации заключается в том, что данные ограничительные меры затрагивают не только Российскую Федерацию, но и предполагают введение тарифов в отношении целого ряда государств, в частности Индии. По его словам, именно поэтому глава государства намерен потратить ближайшие два месяца на тщательный анализ того, как подобные шаги отразятся на глобальной и национальной экономических системах.

Как добавил госсекретарь, потребность в проведении углубленного исследования продиктована нестабильной обстановкой на мировых энергетических рынках. Он указал на то, что стабильность поставок углеводородов находится под воздействием целого комплекса факторов, включая напряженность вокруг Ирана и Ормузского пролива, атаки йеменских повстанцев на объекты в Саудовской Аравии, а также удары по энергетической инфраструктуре в рамках противостояния между Россией и Украиной.

Рубио акцентировал внимание на том, что все перечисленные обстоятельства напрямую сказываются на мировом ценообразовании на энергоресурсы.

Руководитель внешнеполитического ведомства также затронул тему энергетической политики Индии, отметив, что Нью-Дели постепенно и добровольно расширяет географию поставщиков энергоресурсов, однако продолжает закупать значительные объемы углеводородов у России. Дипломат признал, что кардинально перестроить логистические цепочки в одночасье невозможно, добавив при этом, что Индия остается для Вашингтона важным союзником и партнером. В заключение Марко Рубио заявил, что американской администрации предстоит взвесить всю совокупность указанных факторов, прежде чем выработать оптимальный баланс между санкционным и тарифным регулированием.