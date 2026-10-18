Рубио рассказал, на сколько Трамп приостановил действие «адских санкций»

Президенту США Дональду Трампу понадобится до 60 дней на оценку экономических последствий снятия с России ряда санкций и пошлин. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает агентство Reuters.

В пятницу Трамп подписал указ, отменяющий ключевые санкции и пошлины в соответствии с «законом Грэма», который также называют законом об «адских санкциях».

Меры, включая пошлины на российские товары и санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть и газ, должны были вступить в силу на следующей неделе. В указе не уточнялось, как долго будет действовать отмена пошлин.

«Я думаю, президент хочет использовать 60-дневный период времени, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», — сказал Рубио журналистам перед посадкой на самолет, направляющийся в Узбекистан.

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Госсекретарь также выступил в защиту соглашения США с Россией об увеличении поставок дизельного топлива на мировые рынки, направленного на смягчение цен на топливо, которые выросли на фоне войны с Ираном и перебоев в поставках энергоносителей.

Он добавил, что это соглашение и отмена санкций отражают сложность урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, которые нарушили глобальные поставки энергоносителей.