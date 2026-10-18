Страны ЕАСТ и Вьетнам подписали торговое соглашение

Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн, образующие Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), подписали соглашение о свободной торговле со Вьетнамом. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

По оценкам Норвегии, на первом этапе порядка половины ее экспорта во Вьетнам не будет облагаться пошлинами. Через семь лет уже до 98% норвежского экспорта будет выведено из-под действия вьетнамских импортных пошлин.

Страны ЕАСТ возобновили переговоры о свободной торговле со Вьетнамом в июле 2026 года. Впервые переговорный процесс по соглашению был инициирован в 2012 году. ЕАСТ - экономическое объединение, созданное в 1960 году в качестве альтернативы Европейскому экономическому сообществу (будущему ЕС). Ранее в объединение входили Великобритания, Дания, Швеция и ряд других стран, сегодня в ЕАСТ только четыре страны-участницы.