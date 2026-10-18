Эксперт: отказ от российского газа дороже всего в Европе обошелся Германии

Отказ Европы от российского газа обошелся особенно дорого Германии, поскольку до энергокризиса она не только получала дешевое топливо, но и зарабатывала на его поставках в другие европейские страны. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ассоциация операторов подземных хранилищ газа предупредила, что газохранилища в Германии могут полностью опустеть уже к началу февраля 2027 года, если предстоящая зима будет холодной. Эксперты исходят из того, что на 1 ноября уровень заполненности газохранилищ в ФРГ будет составлять максимум 77% - выше технически невозможно. В случае очень холодной зимы, как в 2010 году, такого объема не хватит для всех потребителей, что может привести к дефициту топлива.

"Любые альтернативные поставки для них обходятся дороже, потому что внутри Европы Германия покупала газ по более низким ценам, чем остальные европейцы. У немецких компаний и "Газпрома" была взаимная кооперация. "Газпром" входил в сбытовые "дочки" немецких компаний, был акционером, а здесь немцы входили даже в добыточные активы "Газпрома", - указал Юшков.

Он отметил, что ФРГ была в самых выгодных условиях, в том числе включая и фактор транзита.

"Газ приходил по "Северному потоку" и дальше расходился по Европе, шел в Чехию, Словакию и Австрию, распределялся по всей Европе. То есть немцы еще были и транзитером - за это деньги тоже получали. И были бы еще большими транзитерами, если бы запустили "Северный поток - 2", - заключил эксперт.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.