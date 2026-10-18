Вашингтон временно смягчил санкции против российского дизельного топлива ради стабильности мирового энергетического рынка и собственной выгоды. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что российские нефтепродукты в любом случае попали бы на глобальный рынок.

«Единственная разница — в том, сколько из этого получили бы Соединенные Штаты», — сказал Рубио.

По словам госсекретаря, Вашингтон решил направить часть этих объемов в США и это происходит не впервые. Ранее уже вводилось аналогичное 60-дневное послабление для российской нефти из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

Госсекретарь пояснил, что решение продиктовано сильным давлением на энергорынки. Продолжается обострение вокруг Ирана, атаки хуситов на Саудовскую Аравию и удары по инфраструктуре в рамках российско-украинского конфликта.

Временная 60-дневная пауза позволит Белому дому оценить долгосрочное влияние санкций и пошлин на американскую и мировую экономику, добавил Рубио.

Ранее российский политолог рассказал, что дизельная сделка не является отменой санкций, это временное решение Минфина США.