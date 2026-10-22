Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро в пользу Банка России

Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании с него около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.

Заседание кассационной инстанции прошло в закрытом режиме в четверг, передает РИА «Новости». В карточке дела указано, что суд постановил оставить без изменения решение первой инстанции и постановление апелляционного суда.

В мае Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear. С ответчика взыскали убытки в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу бельгийской стороны на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России оспорил в суде Евросоюза ограничения на взыскание активов с Euroclear.

Летом бельгийский депозитарий решил подать иск в Бельгии против решения российского суда.

В мае в Euroclear отказались исполнять постановление по активам ЦБ.