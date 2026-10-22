В мире усомнились в пользе дизельной сделки России и США

Заключенная между Россией и США дизельная сделка не поможет устранить проблему дефицита ключевого вида нефтепродуктов на глобальном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Чтобы сбалансировать ситуацию на мировом энергорынке, отмечают эксперты, нужны гораздо большие объемы, отметила руководитель отдела политики и геополитических рисков в Kpler Мишель Брухард.

Для существенного снижения глобальных цен на дизтопливо, пояснила она, потребуется дополнительно 400 тысяч баррелей в сутки. Однако первая поставка 2,2 миллиона баррелей российского топлива в рамках сделки составит лишь около 73 тысяч баррелей в сутки, если распределить ее на месяц, подчеркнула аналитик.

В пользе соглашения между Москвой и Вашингтоном для глобального энергорынка также усомнился ведущий экономист консалтинговой компании Baringa Каспиан Конран. Для немедленного снижения цен рынку потребуется дополнительно 850 тысяч баррелей в сутки — Россия таких объемов предоставить не может, констатировал он.

Основная часть выпавших объемов нефтепродуктов приходится не на Россию, а на страны Персидского залива. В этом плане главным барьером для наращивания глобального предложения является не частичный запрет РФ на экспорт дизтоплива, а затяжная блокировка Ормузского пролива. Именно по этому маршруту до войны на Ближнем Востоке проходили значительные объемы поставок нефтепродуктов на мировой рынок, пояснили аналитики. Очередная эскалация в регионе, предупредили они, неизбежно приведет к новому скачку цен на дизтопливо.