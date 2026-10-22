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В мире усомнились в пользе дизельной сделки России и США

Lenta.ru

Заключенная между Россией и США дизельная сделка не поможет устранить проблему дефицита ключевого вида нефтепродуктов на глобальном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В мире усомнились в пользе дизельной сделки России и США
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Чтобы сбалансировать ситуацию на мировом энергорынке, отмечают эксперты, нужны гораздо большие объемы, отметила руководитель отдела политики и геополитических рисков в Kpler Мишель Брухард.

Для существенного снижения глобальных цен на дизтопливо, пояснила она, потребуется дополнительно 400 тысяч баррелей в сутки. Однако первая поставка 2,2 миллиона баррелей российского топлива в рамках сделки составит лишь около 73 тысяч баррелей в сутки, если распределить ее на месяц, подчеркнула аналитик.

В пользе соглашения между Москвой и Вашингтоном для глобального энергорынка также усомнился ведущий экономист консалтинговой компании Baringa Каспиан Конран. Для немедленного снижения цен рынку потребуется дополнительно 850 тысяч баррелей в сутки — Россия таких объемов предоставить не может, констатировал он.

Основная часть выпавших объемов нефтепродуктов приходится не на Россию, а на страны Персидского залива. В этом плане главным барьером для наращивания глобального предложения является не частичный запрет РФ на экспорт дизтоплива, а затяжная блокировка Ормузского пролива. Именно по этому маршруту до войны на Ближнем Востоке проходили значительные объемы поставок нефтепродуктов на мировой рынок, пояснили аналитики. Очередная эскалация в регионе, предупредили они, неизбежно приведет к новому скачку цен на дизтопливо.