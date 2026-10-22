«Сельдь под шубой» в России стала дешевле

В сентябре 2026 года стоимость приготовления классического салата «сельдь под шубой» на компанию из четырех человек в России незначительно снизилась. Цена условной порции упала на 1% по сравнению с августом, опустившись до отметки в 219 рублей, сообщили ТАСС в Рыбном союзе.

Представители отрасли объясняют эту динамику сезонными факторами, опираясь на актуальные данные Росстата. В организации детализировали, какие именно продукты формируют этот показатель.

В традиционный расчет входят соленое филе сельди, свекла, картофель, морковь, репчатый лук, куриные яйца и майонез. Для сравнения, месяцем ранее стоимость такого же продуктового набора оценивалась в 221 рубль.

При этом в годовом разрезе ситуация выглядит иначе: за прошедший год приготовление любимого многими блюда подорожало на 6%. Примечательно, что розничная цена на саму соленую сельдь за это время осталась на прежнем уровне, а общий рост стоимости произошел исключительно за счет подорожания остальных ингредиентов.

Ранее россиянам назвали самый дешевый рецепт окрошки. Для экономии блюдо посоветовали готовить на минеральной воде.

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