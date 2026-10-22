Названы причины снижения цен на бензин в российских регионах

Снижение цен на автомобильный бензин сразу в 50 субъектах РФ связано с сезонным падением спроса и переходом к коррекции стоимости топлива на независимых АЗС, сообщил «Рамблеру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, именно независимые заправки снижают ценники вслед за насыщением оптового рынка.

Ранее Росстат сообщил, что с 13 по 19 октября падение цен на бензин зафиксировано в большинстве регионов страны, при этом сильнее всего топливо подешевело в Ингушетии (-7,4%) и Курганской области (-7,2%). В среднем по России автомобильный бензин стал дешевле на 64 копейки (до 78,04 рубля за литр), а дизельное топливо — на девять копеек (до 86,58 рубля). В то же время в 23 субъектах РФ отмечено подорожание, в том числе в Москве (+0,3%) и Санкт-Петербурге (+0,5%).

Аналитик пояснил, что осенью традиционно спадает пиковая нагрузка на внутренний рынок, что позволяет ему сбалансироваться:

«У нас уменьшается объём потребления бензина и дизеля — это нормальный сезонный процесс. Зимой потребление всегда меньше, чем летом, когда пик приходится на август из-за отпусков и автомобильного туризма. С ноября сокращение станет ещё заметнее, так как часть автовладельцев вовсе оставляет машины в гаражах до весны. За счёт этого рынок стабилизируется: даже при прежних объёмах производства насыщенность топливом возрастает, что и приводит к снижению цен». Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

По словам аналитика, ключевую роль в фиксируемом статистикой удешевлении сыграли именно независимые АЗС, реагирующие на динамику оптового рынка.

«Скачок цен с весны происходил именно у независимых АЗС, не имеющих собственной переработки и покупающих топливо на оптовом рынке. У вертикально-интегрированных компаний ("Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть" и других) резких скачков не было, поэтому у них нет и сильного понижения. Как только ситуация в переработке улучшается и оптовые цены падают, независимые игроки снижают ценники в рознице. Сейчас Росстат фиксирует именно этот процесс — возврат рынка к норме, когда стоимость топлива на независимых заправках приближается к уровню крупных сетевых АЗС».

Комментируя ситуацию с доступностью отдельных марок топлива и динамику цен, эксперт обратил внимание на разницу между АИ-92 и высокооктановым бензином.

«Ситуация остаётся динамичной: наиболее стабильное положение с бензином АИ-92, тогда как по высокооктановым маркам, таким как АИ-95 и АИ-98, кое-где ещё наблюдается нехватка, и компании перебрасывают объёмы между регионами. Тем не менее при сохранении или росте текущих объёмов производства тренд на снижение цен продолжится. Рынок будет сбалансирован падением спроса, а по мере окончания ремонтов на НПЗ предложение продолжит расти».

Причину небольшого подорожания бензина в Москве и Петербурге Юшков связал с временной нагрузкой на снабжающие заводы.