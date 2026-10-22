Курс доллара к рублю снизился еще сильнее

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с начала августа. Как свидетельствуют данные Investing, на минимуме американскася валюта достигала 80,96 рубля, а к моменту написания материала падала на 1,1 процента, до 81,01.

На фоне сохранения высокой стоимости энергоносителей доллар упал на днях ниже отметки в 82 рубля и продолжил снижение.

Официальный курс, установленный Банком России на 22 октября составляет 81,97 рубля за доллар.

Тем временем, индекс доллара к ведущим мировым валютам «постепенно сползает все ниже», США данных, запасы нефти и нефтепродуктов сократились в стране более чем на три миллиона баррелей, отмечает он.

Также накануне стало известно, что Белый дом задействует чрезвычайный резерв дизеля, предназначенный для отопления домов в северо-восточных штатах страны, стремясь смягчить последствия резкого роста стоимости энергоносителей незадолго до ноябрьских промежуточных выборов.