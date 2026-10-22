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В Турции сделали громкое заявление о мировом энергокризисе

Лера Букина

Нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, может стать одним из крупнейших. По оценке министра финансов Турции Мехмета Шимшека, он в семь раз масштабнее перебоев с поставками энергоресурсов, которые произошли в 2022 году. Об этом он заявил на Веронском экономическом форуме, передает РИА Новости.

В Турции сделали громкое заявление о мировом энергокризисе
© РИА Новости

Шимшек выразил надежду, что нынешний кризис окажется непродолжительным, поскольку он уже создает проблемы для мировой экономики. Министр также отметил, что Анкара участвует в посреднических усилиях, в том числе между Россией и Украиной, поскольку заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах.

Из-за противостояния Ирана и США движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось. Через этот маршрут на мировой рынок поступает значительная часть нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, поэтому в большинстве стран топливо подорожало.

В Стамбуле 22–23 октября собрал участников XIX Веронский Евразийский экономический форум. Ключевой темой дискуссий стали вызовы, порожденные трансформацией мировой экономики и меняющимся устройством мира.