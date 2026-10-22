В Турции сделали громкое заявление о мировом энергокризисе

Нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, может стать одним из крупнейших. По оценке министра финансов Турции Мехмета Шимшека, он в семь раз масштабнее перебоев с поставками энергоресурсов, которые произошли в 2022 году. Об этом он заявил на Веронском экономическом форуме, передает РИА Новости.

Шимшек выразил надежду, что нынешний кризис окажется непродолжительным, поскольку он уже создает проблемы для мировой экономики. Министр также отметил, что Анкара участвует в посреднических усилиях, в том числе между Россией и Украиной, поскольку заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах.

Из-за противостояния Ирана и США движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось. Через этот маршрут на мировой рынок поступает значительная часть нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, поэтому в большинстве стран топливо подорожало.

В Стамбуле 22–23 октября собрал участников XIX Веронский Евразийский экономический форум. Ключевой темой дискуссий стали вызовы, порожденные трансформацией мировой экономики и меняющимся устройством мира.