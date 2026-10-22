Российский Минфин предупредили о проблемах с госдолгом

Если в отношении закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ) для квалифицированных инвесторов действительно введут налог в размере 15 процентов на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей, как предлагает Минфин, то ведомство столкнется с проблемами в области госдолга. Об этом предупредили руководители трех крупнейших управляющих компаний (УК) России, сообщают «Ведомости».

В письме министру Антону Силуанову главы «Альфа-капитала», «ВИМ инвестиций» и «Первой» объяснили, что утверждение проекта поправок в Налоговый кодекс, внесенного в Госдуму в бюджетном пакете, заставит их расформировать ИПИФ. А это приведет в распродаже облигаций федерального займа (ОФЗ) как наиболее ликвидного актива.

В настоящее время налогообложение ПИФов возникает только в момент выплаты доходов пайщикам, из-за чего сбор может откладываться на длительный срок. В Минфине полагают, что такая особенность фондов используется для налоговой оптимизации.

Чтобы исключить такую возможность, ведомство предлагает собирать налоги сразу, а позднее засчитывать их пайщикам. Ранее на рабочем совещании уже обсуждалась возможность вывода из-под новых условий фондов, у которых более ста пайщиков, а также тех, которые распределяют на менее 95 процентов пассивных доходов за календарный год.

Однако для ИПИФ, где постоянно меняется состав и количество владельцев паев, механизм массовости неприменим. Так же обстоят дела с распределением дохода, ведь его выплата в таком случае проводится через частичное погашение паев, а это не является выплатой фондов дохода в том смысле, что заложен в обсуждаемом законопроекте.

Главы УК предупредили, что принятие документа в нынешнем виде закроет развивающийся и востребованный инвесторами сегмент индустрии, а продажи ОФЗ приведут к прямым потерям для бюджета, так как в дальнейшем занимать Минфину придется под более высокие проценты.