Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 36%

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - с 37% до 36%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания комитета по монетарной политике.

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Это первое с начала года снижение этого ключевого параметра. Регулятор также снизил ставку по кредитованию банков на один день с 40% до 39%, а ставку по привлечению средств на один день - с 35,5% до 34,5%.

"Несмотря на ежемесячные колебания, последние показатели инфляции и опережающие индикаторы подтверждают снижение ее основной тенденции. Данные об экономической активности и ограниченное влияние шоков предложения на внутренние цены свидетельствуют о сохранении слабого внутреннего спроса", - говорится в сообщении ЦБ.

При этом ЦБ указал на "сохраняющиеся инфляционные риски из-за геополитической напряженности, высоких цен на энергоносители".