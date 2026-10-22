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Путин призвал упрощать таможенные процедуры

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Президент Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) призвал упростить процедуры оформления внешнеторговых документов.

Путин призвал упрощать таможенные процедуры
© РИА Новости

«Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что за прошедшие 35 лет российские таможенные органы сделали серьезный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой кадровый и технологический потенциал.

В обновленной стратегии развития таможенной службы, по словам российского лидера, заложено ускорение и повышение надежности ключевых административных процедур, а также их дальнейшая автоматизация с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект.

«Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – заключил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах главы государства посетить это мероприятие.

В прошлом месяце Путин пообещал лично передать утвержденный официальный символ ведомства руководителю службы Валерию Пикалеву.