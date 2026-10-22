Путин призвал упрощать таможенные процедуры

Президент Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) призвал упростить процедуры оформления внешнеторговых документов.

«Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что за прошедшие 35 лет российские таможенные органы сделали серьезный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой кадровый и технологический потенциал.

В обновленной стратегии развития таможенной службы, по словам российского лидера, заложено ускорение и повышение надежности ключевых административных процедур, а также их дальнейшая автоматизация с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект.

«Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – заключил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах главы государства посетить это мероприятие.

В прошлом месяце Путин пообещал лично передать утвержденный официальный символ ведомства руководителю службы Валерию Пикалеву.