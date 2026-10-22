Центробанки уличили в тайном накоплении золота

На фоне международных конфликтов мировые центробанки втайне запаслись золотом и не раскрывают, где его хранят. В таком поведении регуляторы уличил Fortune.

Центральные банки по всему миру втайне запасаются золотом как активом-убежищем. По данным Goldman Sachs, в августе они приобрели 79 тонн золота, что более чем в четыре раза превышает средний показатель до 2022 года (года начала российско-украинского конфликта) — 17 тонн. С учетом сезонных колебаний за три месяца объем покупок составил 85 тонн в месяц.

Китай обеспечивает значительную часть спроса — около 25 тонн в августе. При этом, по данным Goldman Sachs, доля золота в активах Китая по-прежнему ниже «вероятных долгосрочных показателей».

В сентябре Центральный банк Нидерландов подтвердил, что в течение предыдущих шести месяцев перевел 86 тонн золота из Нью-Йорка и Оттавы в Лондон. В регуляторе объяснили, что решение было принято «в связи с растущей геополитической напряженностью» и направлено на повышение «конвертируемости» голландского золота, и это «позволит лучше подготовиться к серьезным кризисам».

В марте Банк Франции продал 129 тонн (или 5 процентов от общего объема своих золотых запасов) в Нью-Йорке и вместо этого закупил золото в Европе. В результате за месяц запасы золота в Федеральном резервном банке Нью-Йорка сократились на 40 тонн, в то время как запасы в Банке Англии выросли на 46 тонн.

Если страны продолжат накапливать золото столь же активно в среднесрочной перспективе, предупредили эксперты, глобальное предложение рискует сжаться еще сильнее. Этот фактор, пояснили аналитики, может оказать давление на цены на золото.

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