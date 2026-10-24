Власти США решили сорвать дизельную сделку с Россией

В конгресс США внесен законопроект, направленный на блокировку импорта российских энергоносителей. Он называется «О поддержании мира через силу» и отсылает к политике Рональда Рейгана. Документ размещен на сайте конгресса. Автор законопроекта, республиканец Брайан Фицпатрик, предлагает полностью лишить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США права выдавать любые исключения и генеральные лицензии на поставки энергоресурсов из РФ. Документ нацелен на отмену выданной ранее генеральной лицензии № 135. Она вывела из-под санкций до апреля 2027 года операции по закупке российского дизельного топлива. Это произошло в рамках недавних договоренностей президентов США и РФ.

В мире усомнились в пользе дизельной сделки России и США

Законопроект Фицпатрика запрещает ведомствам расходовать бюджетные средства на подобные соглашения, закрывая лазейки для торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, инициатива содержит пункт об обязательном обмене американскими разведданными с Украиной, причем спецслужбы должны регулярно в этом отчитываться.