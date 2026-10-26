Спрогнозировано ослабление рубля

До конца октября 2026 года доллар будет торговаться в диапазоне 81-84 рубля, а после этого рубль начнет ослабевать. К концу текущего года американская валюта может подорожать до 84-87 рублей. Об этом РИАМО рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционного консультирования ГБИГ Холдингс Денис Дегтярь.

По словам специалиста, в октябре рубль сохраняет относительную стабильность. Однако после завершения налогового периода ситуация на валютном рынке может измениться. В ноябре и декабре может произойти постепенное ослабление национальной валюты.

Аналитик подчеркнул, что ближе к концу года спрос на иностранную валюту может увеличиться. На динамику курса также продолжат влиять состояние бюджета и внешнеэкономические факторы.

При этом прогнозируемые значения не гарантируют определенного движения курса. Одним из главных источников неопределенности остается геополитическая ситуация. Кроме того, на котировки могут повлиять изменения цен на нефть, экспортных доходов и спроса на валюту.

Таким образом, по словам эксперта, до конца октября курс доллара может оставаться в относительно узком диапазоне. В последующие месяцы риски ослабления рубля могут возрасти.