ЕС может ввести новые санкции на товары из Китая

Европейский союз (ЕС) планирует принять новые меры для ограничения импорта товаров из Китая в первом квартале 2027 года на фоне растущего торгового дефицита. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, потенциальные ограничения затронут химическую промышленность, производство мебели и машиностроение. Меры могут быть реализованы двумя способами: через установление конкретных квот на импорт или дополнительные таможенные пошлины при превышении лимита поставок.

Собеседники агентства подчеркнули, что Европейская комиссия стремится повторить недавний опыт ограничения поставок китайских гибридных автомобилей. В начале октября 2026 года стороны достигли соглашения, согласно которому был установлен лимит на импорт в размере 350 тыс. машин в год.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговый дефицит ЕС в отношениях с Китаем достиг €360 млрд в год - то есть почти €1 млрд в сутки, что, по ее мнению, требует срочной коррекции.